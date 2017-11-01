«Инвента» уступила «Казаночке» в матче Чемпионата России

Дебютант баскетбольной женской премьер-лиги – курский клуб «Инвента» - уступил в гостевом матче чемпионата России команде "Казаночка". Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 66:44 в пользу хозяек паркета. Самой результативной у "Инвенты" была Анна Буровая. Она набрала 10 очков. У победительниц отличилась Сиерра Бёрдик, оформившая дабл-дабл (20 очков + 13 подборов). В следующем матче турнира "Инвента" 23 ноября встретится в гостях с новосибирским "Динамо", а "Казаночка" 27 ноября сыграет на выезде с красноярским "Енисеем".







