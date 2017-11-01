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Под Курском под колесами иномарки погиб мужчина

Сегодня, 11:46
Под Курском под колесами иномарки погиб мужчина
Накануне вечером вблизи поселка Глушково насмерть сбили пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель автомобиля «RENAULT Kangoo», двигаясь со стороны  Рыльска в сторону Глушково, допустил наезд на 64-летнего мужчину, который шел во встречном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте.
Добавим, что это не единственная авария с участием пешеходов, которая произошла в Курской области 20 ноября. В Железногорске под колеса кроссовера "Ниссан Кашкай" попали 37-летняя женщина и 4-летняя девочка, которые переходили дорогу по зебре. В Курске за день сбили трех пешеходов, в том числе 10-летнего ребенка. Еще один несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП в Курском районе. 16-летний подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения.

 

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