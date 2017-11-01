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В Курчатове выступила народная артистка России Ирина Муравьёва

Сегодня, 12:08
В Курчатове выступила народная артистка России Ирина Муравьёва
В Курчатове состоялась творческая встреча с народной артисткой России Ириной Муравьёвой. На сцену актриса вышла под мелодию советского хита «Позвони мне, позвони!» из картины «Карнавал» и сразу поделилась новостью: накануне поездки она стала бабушкой чудесного мальчика. На встрече Муравьева рассказала о детстве, стремлении поступить в театральный институт. Вышло это не с первого раза. Монолог о жизни, съемках в известных картинах – «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Артистка из Грибова» - перемежался просмотром отрывков из них, песнями Булата Окуджавы. У Муравьевой за плечами более 40 ролей в кино, работа в телеспектаклях, озвучивание мультфильмов и, конечно, игра в Малом театре. Актриса признала, что с удовольствием приехала бы в Курчатов со спектаклем. После творческого вечера была раздача автографов и фотографирование с известной артисткой.


По информации Управления информации и общественных связей Курской АЭС

 

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