Расписание двух пригородных поездов изменится в связи с заменой стрелочных переводов

29 и 30 ноября на станциях Мармыжи и Удобрительная в Курской области железнодорожники проведут работы по замене стрелочных переводов, направленные на повышение безопасности движения поездов.

В среду, 29 ноября, пригородные поезда №6382 Курск – Касторная-Курская и №6383 Касторная-Курская – Курск выполнят укороченные рейсы на участке Щигры – Касторная-Курская. В четверг, 30 ноября, начальной и конечной точкой маршрута этих поездов будет станция Черемисиново.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).