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Расписание двух пригородных поездов изменится в связи с заменой стрелочных переводов

Сегодня, 12:10
Расписание двух пригородных поездов изменится в связи с заменой стрелочных переводов
29 и 30 ноября на станциях Мармыжи и Удобрительная в Курской области железнодорожники проведут работы по замене стрелочных переводов, направленные на повышение безопасности движения поездов. 
В среду, 29 ноября, пригородные поезда №6382 Курск – Касторная-Курская и №6383 Касторная-Курская – Курск выполнят укороченные рейсы на участке Щигры – Касторная-Курская. В четверг, 30 ноября, начальной и конечной точкой маршрута этих поездов будет станция Черемисиново. 
Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).

 

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