Курск поместили на 13 место экологического рейтинга

Курская область оказалась на 13-м месте «Экологического рейтинга-2017». Всего в него вошли 103 города. Рейтинг составили эксперты ОНФ совместно с Минприроды России. По сравнению с рейтингом «Зеленого патруля», который также создавался на основе официальных данных органов власти, Курск снизился на три позиции после актуализации информации Народным фронтом. «На изменение статуса Курска повлияла пассивность органов власти по ликвидации несанкционированных свалок, - отметил представитель регионального штаба ОНФ в Курской области Сергей Григорьев. – Из 155 точек, отмеченных активистами ОНФ на «Карте свалок», убрано только 30, причем значительная часть – волонтерами, а не властями. К сожалению, именно от администрации Курска мы получаем отказы в сотрудничестве. Буквально на днях такое письмо пришло по поводу уборки несанкционированных свалок около лестницы на улице Марата, школы №1, на месте бывшей бани на улице Коммунистической и в oвpaгe мeжду домами на Ново-Ахтырском переулке (дома №№ 16а и 14) и ул. К. Маркса (дома№№ 31а и 31 б). По данным комитета экологической безопасности и природопользования г. Курска, свалки находятся на землях, на которые не разграничено право государственной собственности. Поэтому, ссылаясь на разные региональные законы, судебную практику, муниципалитет считает, что убирать их – дело администрации Курской области и региональных операторов. Аналогичная ситуация складывалась и по поводу уборки свалок в урочище «Крутой Лог», которое является памятником природы. Тогда, по инициативе ОНФ, в дело вмешалась прокуратура. На этот раз мы тоже обратимся в контролирующий орган. Однако, самоустранение администрации Курска от экологических проблем, которые возникают на его территории, недопустимо», - считает Сергей Григорьев.

При формировании списка учитывались 7 ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте - Казань. В частности, они показали одни из лучших результатов сразу же в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». Следом на третьем месте идет Воронеж, на четвертом – Магас, на пятом – Вологда, на шестом - Горно-Алтайск, на седьмом – Оренбург, на восьмом – Грозный, на девятом – Йошкар-Ола, на десятом – Владикавказ. При этом Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.



