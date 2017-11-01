Депутаты Курского горсобрания приняли бюджет на 2018 год

Сегодня депутаты Курского горсобрания приняли бюджет города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Городской бюджет сохранит социальную направленность и останется дефицитным. Доходы превысят 6 млрд. 670 млн. руб., расходы – почти 6 млрд. 900 млн. Дефицит бюджета составит 217 млн. руб. Однако в 2019 и 2020 годах ожидается профицит – 267 и 100 млн. соответственно. Обсуждали парламентарии и вопрос проезда школьников в муниципальном общественном транспорте. Он останется бесплатным - рассказал мэр Курска Николай Овчаров: «В бюджете, конечно, предусмотрены средства, как и в этом году, на перевозку детей. Если в этом году 25 миллионов рублей, то в следующем будет 31 миллион. Также запланирована поддержка нашим транспортным предприятиям порядка 109 миллионов рублей. Школьное питание также на уровне этого года – предусмотрено 47 миллионов. И все социальные обязательства. Средства на их исполнение запланированы в нашем бюджете. Дефицит мы собираемся покрывать за счёт привлечения кредитных ресурсов, коммерческих кредитов, ну и, конечно, за счёт более эффективного управления муниципальным имуществом. В том числе и реализации части имущества, которое нет необходимости держать в муниципальной собственности, поскольку оно не служит выполнению наших полномочий».

Также, по словам мэра, продолжится строительство дорог. По улице Бойцов 9-й дивизии уже ведётся переселение из бараков. Этот процесс планируют завершить к весне. В муниципальную собственность приняли дорогу в посёлке Северный. Теперь власти оборудуют там освещение и пустят троллейбусы. А вот из муниципальной в государственную собственность перешло здание бывшего кинотеатра «Восток» на Верхней Казацкой. Там планируется создать детский технопарк «Кванториум».