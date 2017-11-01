Следователи заинтересовались роликом о браконьерах в Курском районе

В одной из соцсетей и на видеохостинге размещены файлы о незаконном вылове браконьерским способом рыбы в арендованном пруду, расположенном на реке Виногробль в селе Ноздрачево Курского района. Автор видео отмечает, что пруды и река в отвратительном состоянии из-за варварского отношения арендатора и чиновников, закрывающих глаза на произвол. По данному факту представители Следственного комитета инициировали проверку, в рамках которой дадут оценку действиям причастных лиц и примут процессуальное решение.

ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=jGCBXUh4_c4



