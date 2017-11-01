В Железногорске пассажиры отобрали у таксиста машину. По словам водителя, он прибыл на вызов и забрал клиентов. В дороге мужчина и женщина стали угрожать ему ножом и потребовали отдать автомобиль. Когда пассажир пересаживался за руль, таксист сбежал и сообщил о произошедшем в полицию. Завладев машиной, подозреваемые направились в сторону поселка Хомутовка, однако не справились с управлением и съехали в кювет. Подозреваемых — 29-летнего мужчину и 31-летнюю женщину — задержали тем же вечером. У них изъяли нож. Полицейским они заявили, что хотели добраться до дома. Так как денег на такси у них не было, решили угнать машину. В УМВД сообщили, что подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.



