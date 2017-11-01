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В Рыльске завершили масштабную реконструкцию фонтана

Вчера, 17:23
В Рыльске завершили масштабную реконструкцию фонтана
 
В Рыльске на улице Ленина завершили масштабную реконструкцию фонтана. Его отремонтировали в рамках проекта «Комфортная городская среда». К слову, первым объектом в нашем регионе, где благодаря этой программе выполнили работы по благоустройству, стал парк имени Горького Рыльска. Здесь заасфальтировали дорожки, установили скамьи и урны.
Как сообщили в областной администрации, полностью работы по благоустройству завершены в 37 из 42 муниципальных образований. Всё остальное должно быть готово до 1 декабря. В следующем году Курская область получит из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды порядка 218 миллионов рублей. 
 

 

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