Информацию о стриптизе в присутствии ребенка проверяют следователи

Курские следователи заинтересовались очередным видео в интернете. На этот раз их внимание привлек ролик, размещенный в соцсетях, где девушка танцует стриптиз в присутствии детей. Родные подарили курянину на 20-летие приватный танец. Причем исполнила его девушка в образе полицейского с жезлом в присутствии родственников, в том числе и маленьких детей, они периодически попадали в кадр. Именинник прокомментировал танец так: «Вот это я понимаю - сюрприз! Подарок так подарок!» Чем обернется сюрприз, станет известно позднее, после доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение - сообщили в СК.



