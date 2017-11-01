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Информацию о стриптизе в присутствии ребенка проверяют следователи

Вчера, 21:03
Информацию о стриптизе в присутствии ребенка проверяют следователи
Курские следователи заинтересовались очередным видео в интернете. На этот раз их внимание привлек ролик, размещенный в соцсетях, где девушка танцует стриптиз в присутствии детей. Родные подарили курянину на 20-летие  приватный танец. Причем исполнила его девушка в образе полицейского с жезлом в присутствии родственников, в том числе и маленьких детей, они периодически попадали в кадр. Именинник прокомментировал танец так: «Вот это я понимаю - сюрприз! Подарок так подарок!» Чем обернется сюрприз, станет известно позднее, после доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение - сообщили в СК.

 

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