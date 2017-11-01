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У курских продавцов шуб конфискуют товар

Сегодня, 08:07
У курских продавцов шуб конфискуют товар
В 10 из 14 проверок в отношении продавцов изделий из натурального меха установлены нарушения закона - сообщили в курском Роспотребнадзоре. Специалисты сняли с продажи 33 изделия на сумму более 2 миллионов 650 тысяч рублей из-за отсутствия идентификационных знаков. Еще сто единиц на шесть с лишним миллионов рублей сняты с продажи по причине отсутствия необходимой информации для потребителей. 4 протокола направлены в суд для назначения административного наказания и конфискации меховых изделий, 8 предпринимателей оштрафованы на 120 тысяч рублей.

 

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