У курских продавцов шуб конфискуют товар

В 10 из 14 проверок в отношении продавцов изделий из натурального меха установлены нарушения закона - сообщили в курском Роспотребнадзоре. Специалисты сняли с продажи 33 изделия на сумму более 2 миллионов 650 тысяч рублей из-за отсутствия идентификационных знаков. Еще сто единиц на шесть с лишним миллионов рублей сняты с продажи по причине отсутствия необходимой информации для потребителей. 4 протокола направлены в суд для назначения административного наказания и конфискации меховых изделий, 8 предпринимателей оштрафованы на 120 тысяч рублей.