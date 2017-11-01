В Сеймском округе закрашивают рекламу наркотиков

Акция по уничтожению рекламы распространителей наркотиков проходит в Сеймском округе Курска. Волонтеры закрашивают контактную информацию с предложением «солей», написанную на стенах жилых домов, на строениях, расположенных вблизи образовательных учреждений, торговых объектах. Только в ноябре уничтожено более 200 подобных надписей. В целях большей эффективности профилактической борьбы с рекламой спайсов и миксов администрация Сеймского округа планирует привлечь к сотрудничеству управляющие компании и торговые учреждения.