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В Сеймском округе закрашивают рекламу наркотиков

Сегодня, 08:09
В Сеймском округе закрашивают рекламу наркотиков
Акция  по уничтожению рекламы распространителей наркотиков проходит в Сеймском округе Курска. Волонтеры закрашивают контактную информацию с предложением «солей», написанную на стенах жилых домов, на строениях, расположенных вблизи образовательных учреждений, торговых объектах. Только в ноябре уничтожено более 200 подобных надписей. В целях большей эффективности профилактической борьбы  с рекламой спайсов и миксов администрация Сеймского округа планирует привлечь к сотрудничеству управляющие компании и торговые учреждения.

 

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