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В парке Героев Гражданской войны закроют детскую площадку

Сегодня, 08:10
В парке Героев Гражданской войны закроют детскую площадку
В парке Героев Гражданской войны (он же в народе Бородино) закроют детскую площадку. Как пишут «Курские известия» со ссылкой на первого заместителя мэра города Сергея Малахова, у игровой зоны нет хозяина. Именно поэтому площадка ветшает: требуют ремонта качели, песочница без песка. По словам Малахова, «если площадка находится во дворе жилого дома, то за неё отвечает управляющая компания, если в парке, значит, та организация, которая обслуживает территорию парка. Парк Бородино обслуживает подрядная организация, однако детская площадка на его территории действительно бесхозная, это значит, что за неё никто не отвечает. Если кто-то из детей пострадает из-за неисправности оборудования, никто не будет нести ответственность за это. Поэтому мы пока закроем площадку, а потом будем искать возможность принять её в муниципальную собственность и отремонтировать» - сказал представитель мэрии. Когда и на какое время закроют площадку, чиновник не пояснил. Кроме того, Малахов подчеркнул, что подобная проблема не только с парком Героев Гражданской войны. В Курске много бесхозных детских площадок. Сколько именно, никто не считал.

 

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