Курское «Динамо» отправилось на матч Евролиги во Францию

Курское «Динамо» проведет пятый матч женской баскетбольной Евролиги во Франции. Сегодняшний соперник - «Бурж». «Динамо» в нынешнем сезоне двигается чемпионской поступью: 4 матча – 4 победы. «Бурж» такой статистикой похвастать не может, имея в четырех встречах три поражения, два из которых почти с минимальным счетом. Единственную победу соперник «Динамо» добыл в Бельгии, крупно переиграв «Касторс Брейн». Начало матча в 22 часа. Следить за ним в режиме онлайн можно будет на сайте курского «Динамо».



