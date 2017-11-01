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МВД взялось за чиновников Центробанка

Сегодня, 11:17
МВД взялось за чиновников Центробанка
МВД хочет знать, почему Центробанк принимает решение о бесперспективной санации банков-банкротов и кто виноват в создании кризиса на банковском секторе. Работа ведется ГУЭБиПК МВД РФ.
Об этом стало известно из письма замглавы министерства Михаила Ваничкина, направленного на адрес комитета Госдумы по финансовому рынку. Письмо является ответом на депутатский запрос, в котором они хотели просили предоставить информацию о причинах и банкротства крупнейших банков («Югра», «Бинбанк», «Открытие») и выявить чиновников, которые не исполняли контроль за банками.
Также в документе сказано, что Центробанк не ответил на множественные запросы МВД. Правоохранители хотели выяснить о расходовании денежных средств, выделенных на санацию банков в 2016 и 2017 годах.

 

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