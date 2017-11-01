В Курской области увеличивается объем производимой продукции

По предварительным данным комитета АПК Курской области объем производимой и перерабатываемой продукции по итогам года составит более 220 млрд рублей и увеличится по сравнению с 2016-м на 15 млрд. Производство зерна уже превысило 5 млн тонн. Курская область по этому показателю на втором месте среди 17 регионов ЦФО. Производство сахарной свеклы составит 5,5 млн. тонн при средней урожайности 470 ц/га. Наиболее высокие результаты получены в Фатежском районе. Основными производителями зерна и технических культур в регионе по-прежнему остаются крупные сельхозпредприятия. На их долю приходится 83% валового сбора зерна, 95% – сахарной свеклы, 84% – масличных культур. Произведено 850 тыс. тонн картофеля и 150 тыс. тонн других овощей, что вполне обеспечивает потребности населения в этой продукции. Производство овощей закрытого грунта составит около 11 тыс. тонн. Регион кормит себя, подкармливает соседей и вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России - резюмировали в администрации Курской области.