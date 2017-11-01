19-летний курянин споткнулся при попытке украсть ящик с пожертвованиями

В магазине на проспекте Клыкова Курска неизвестный схватил пластиковый куб для сбора средств на лечение больных детей и попытался скрыться. Очевидцы преступления попытались остановить злоумышленника. Молодой человек хотел убежать, но споткнулся и уронил ящик с деньгами. Бросив его, вор убежал. Подозреваемого задержали прибывшие полицейские. Им оказался 19-летний житель Курска. Год назад он был осужден за кражу. На этот раз молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж» - сообщили в УМВД.

Напомним, похожая история произошла в Курске месяц назад. Тогда из аптеки на улице улице Карла Маркса два злоумышленника оторвали привинченный к столу куб с пожертвованиями и скрылись. Задержать преступника помогли бдительные граждане.



