Курская стриптизёрша прокомментировала свой танец при детях

Танцовщица из Курска Анна Литвинова прокомментировали стриптиз при детях. Она рассказала, что ей позвонила девушка и заказала танец в качестве подарка брату. «Когда я домой к ним пришла, они отвели в комнату, где был ребенок. Я им сразу сказала, что детей никаких не должно быть», - вспоминает стриптизерша.

Однако предупреждения девушки не были услышаны заказчиками – они решили, что увидеть представление достойны все члены семьи. Танцовщице не оставалось ничего, кроме как выполнять заказ. Теперь она считает, что могла быть и понастойчивее: «Наверное, надо было быть настойчивее – я не мама этого ребенка. У родственников была своя голова на плечах, и они могли сами предпринять. Я растерялась, было неловко, потому что ребенок под ногами мешается и смотрит, бегает туда сюда», - призналась девушка в интервью " Пятому каналу ".

Напомним, СК уже начал проверку по факту "семейного просмотра" стриптиза в Курске, среди зрителей были несовершеннолетние.