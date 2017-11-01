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Курская стриптизёрша прокомментировала свой танец при детях

Сегодня, 12:29
Курская стриптизёрша прокомментировала свой танец при детях
Танцовщица из Курска Анна Литвинова прокомментировали стриптиз при детях. Она рассказала, что ей позвонила девушка и заказала танец в качестве подарка брату. «Когда я домой к ним пришла, они отвели в комнату, где был ребенок. Я им сразу сказала, что детей никаких не должно быть», - вспоминает стриптизерша.
Однако предупреждения девушки не были услышаны заказчиками – они решили, что увидеть представление достойны все члены семьи. Танцовщице не оставалось ничего, кроме как выполнять заказ. Теперь она считает, что могла быть и понастойчивее: «Наверное, надо было быть настойчивее – я не мама этого ребенка. У родственников была своя голова на плечах, и они могли сами предпринять. Я растерялась, было неловко, потому что ребенок под ногами мешается и смотрит, бегает туда сюда», - призналась девушка в интервью "Пятому каналу". 
Напомним, СК уже начал проверку по факту "семейного просмотра" стриптиза в Курске, среди зрителей были несовершеннолетние. 

 

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