В Курске пока не ожидается снегопадов

Столичные синоптики объявили, что в Москву сегодня придёт метеорологическая зима, ожидаются морозы до 10 градусов. Куряне, ориентируясь на эти прогнозы, решили, что и в нашей области в ближайшие дни начнётся зима, а город засыплет снегом. Однако в курском Гидрометцентре эти догадки опровергли. Снегопадов не ожидается, как и морозов, рассказала начальник центра по гидрометеорологии Мария Палехина: «Сейчас температурный фон оставался выше нормы, потом он будет приближаться к норме и может оказаться на 2 градуса ниже этой нормы. Будут отрицательные температуры ночью и даже в дневные часы. Снегопадов в ближайшие дни мы не ожидаем».



