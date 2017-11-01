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В Курске пока не ожидается снегопадов

Сегодня, 13:06
В Курске пока не ожидается снегопадов
Столичные синоптики объявили, что в Москву сегодня придёт метеорологическая зима, ожидаются морозы до 10 градусов. Куряне, ориентируясь на эти прогнозы, решили, что и в нашей области в ближайшие дни начнётся зима, а город засыплет снегом. Однако в курском Гидрометцентре эти догадки опровергли. Снегопадов не ожидается, как и морозов, рассказала начальник центра по гидрометеорологии Мария Палехина: «Сейчас температурный фон оставался выше нормы, потом он будет приближаться к норме и может оказаться на 2 градуса ниже этой нормы. Будут отрицательные температуры ночью и даже в дневные часы. Снегопадов в ближайшие дни мы не ожидаем». 

 

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