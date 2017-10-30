В 2017 году на пожарах погибли 40 курян

В этом году в Курской области произошло 512 пожаров, погибли 40 человек. По сравнению с 2016-м это на 10 человек меньше. Такие данные озвучили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В «группе риска» одинокие пожилые люди и те, кто злоупотребляет спиртным. Избежать трагедии им помогают социальные работники, рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Дмитрий Демьяненко: «Это помощь в переселении гражданам на зимний пожароопасный период к родственникам или в соцучреждения, оказание адресной помощи для выявления нарушений в домах с печным отоплением, электропроводкой. Проводятся совместные рейды. Управление надзорной деятельности сотрудничает с муниципалитетами. Доводятся основные требования, которые необходимо соблюдать. Основные причины пожаров – это техническая причина, электрооборудование, вторая причина – человеческий фактор, неосторожное обращение с огнём. Чаще всего это происходит при курении самих погибших».

В регионе, по данным ведомства, взято на учет более 18 тысяч человек из «группы риска». На зиму уже переселили 1750 одиноких стариков к родственникам и в соцучреждения. Еще порядка 50 человек ждут своей очереди. Родственникам курян, злоупотребляющих алкоголем (таких более 4 тысяч), направили почти 3 тысячи писем с просьбой взять их к себе на зиму. Пока на призывы спасателей откликнулись родные только 761 человека. Также, готовясь к зиме, специалисты проверили более 96% частных жилых домов, отремонтировали печи и электрооборудование. В целом, к морозам коммунальщики готовы, отопительный сезон проходит в штатном режиме - отметили на заседании КЧС.



