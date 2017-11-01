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Двое курян украли у соседей старый холодильник

Сегодня, 16:07
Двое курян украли у соседей старый холодильник
Полицейские раскрыли кражу холодильника из многоэтажки на проспекте Клыкова. Как пояснили в УМВД, хозяева купили себе новый, а старый «Минск» выставили на лестничную площадку, рассчитывая продать. Однако утром холодильник исчез. Выяснилось, что преступление совершили двое молодых человек, снимающих квартиру в соседнем доме. 26-летний суджанец и 22-летний житель Белгородской области попали в объектив камер видеонаблюдения. Ночью они обследовали площадки на разных этажах, рассчитывая найти ценное имущество. Холодильник они взяли для личного пользования. «Минск» изъяли при обыске съемной квартиры. За кражу старенького холодильника им может грозить до 5 лет лишения свободы. 

 

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