Завтра в Курской области проверят системы оповещения

Завтра, 24 ноября, в Курской области пройдет проверка системы оповещения. Сирены будут звучать во всех городах и районах, за исключением Курска. Оценивать готовность системы к работе будет специально созданная комиссия. Кроме того, будет осуществлен перехват сигнала на телеканалах «Сейм» и «Россия 1» с передачей учебной информации. Сирены включат в 10.20. Кроме того, в 12.35 на территории Курчатова и Курчатовского района учебная информация будет передаваться по громкоговорителям. Курян просят соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.