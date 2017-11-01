"Динамо" одержало 5-ю победу подряд в Евролиге, обыграв "Бурж"

Баскетболистки курского "Динамо" нанесли поражение французскому "Буржу" в матче группового этапа Евролиги. Встреча группы A, прошедшая в среду в Бурже, закончилась со счетом 76:65 в пользу курянок. В составе действующих победительниц Евролиги самой результативной стала Энджел Маккотри, оформившая дабл-дабл – 20 очков и 10 подборов. Это уже пятая победа подряд "Динамо" в этом сезоне Евролиги. В следующем матче турнира 29 ноября команда Лукаса Мондело примет стамбульский "Галатасарай". Ну а уже в это воскресенье, 26 ноября, динамовки на своём паркете сыграют с московским МБА в рамках российской премьер-лиги.