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Курская таможня задержала монеты царских времен

Сегодня, 11:45
Курская таможня задержала монеты царских времен
В автомобильном пункте пропуска Теткино Курской области у гражданина Украины таможенники обнаружили 10 редких старинных монет и медальон, представляющих культурную ценность. Когда в легковом автомобиле нашли древности, мужчина сказал, что приобрел их на рынке в Москве для пополнения личной коллекции. Находку направили на экспертизу. Она показала, что монеты и медальон относятся к категории культурных ценностей и подпадают под действие Закона РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей". Это «копейка Новгородская (ПС) времен Ивана IV Васильевича Грозного 1547-1584»; «копейка царя и великого князя Михаила Федоровича 1626-1645»; «копейка царя и великого князя Алексея Михайловича 1650-1655»; «деньга царя и великого князя Федора Алексеевича 1676-1682»; «копейка 1711» царя и великого князя Петра Алексеевича; две монеты «полушка 1734 и 1736» императрицы Анны Иоанновны; две монеты «копейка 1797 и 1799» императора Павла I; «денежка 1853» императора Николая I и нательная иконка с изображением образа Черниговской божьей Матери, изготовленная в начале XX века. Монеты хорошо сохранились и представляют культурную и историческую ценность. Монеты Ивана Грозного и первых русских царей из династии Романовых отчеканены вручную из серебра в виде чешуек. Нарушителю таможенного законодательства грозят штрафы и возможная конфискация монет и медальона.

 

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