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Лидеры по рождаемости - Суджанский район и Щигры

Сегодня, 11:56
Лидеры по рождаемости - Суджанский район и Щигры
В Курской области за январь – сентябрь 2017 года родились 8132 человека - сообщает Курскстат, ссылаясь на данные ЗАГС. Это заметно меньше, чем за тот же период прошлого года. Большая часть младенцев появилась в городах, на сельскую местность приходится всего 27%. Лидерами по рождаемости (в расчете на тысячу жителей) стали Суджанский, Поныровский и Октябрьский районы. Среди городов лидируют Щигры, в котором на каждую 1000 человек населения пришлось 11,9 родившихся. В регионе сохранилась тенденция превышения смертности над рождаемостью. В целом по области число умерших на 1000 родившихся составило 1623 человека. Число умерших курян за январь – сентябрь составило 13200 человек. Самый низкий уровень смертности отмечен в Курском, Октябрьском и Курчатовском районах. Среди городов - в Курчатове.

 

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