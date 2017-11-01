На 30 суток приостановлена деятельность станции по борьбе с болезнями животных в Черемисиново

Плановая проверка Россельхознадзором станции по борьбе с болезнями животных Черемисиновского района обернулась множеством неприятностей для учреждения. Ревизоры выявили грубые нарушения лицензионных требований. В частности, они касаются правил хранения лекарств для ветеринарного применения:

- на приборы для измерения параметров температуры воздуха в холодильнике и помещении для хранения лекарственных средств для ветеринарного применения отсутствуют паспорт, сертификат, калибровка и поверка в установленном порядке;

- потолок и стены имеют видимые повреждения, что препятствует качественному проведению влажной уборки;

- отсутствует специально выделенная и обозначенная (карантинная) зона или специально выделенный контейнер для временного хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности, а также недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств;

- не применяется какой-либо из способов систематизации хранения лекарственных средств, не утвержден приказ об использовании того или иного способа систематизации при хранении лекарственных средств.

Решением Арбитражного суда Курской области, которое вступило в силу 21.11.2017г., «Станция по борьбе с болезнями животных Черемисиновского района» привлечена к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.