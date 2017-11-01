Во Льговском районе произошла погоня за пьяным угонщиком "Нивы"

Во Льговском районе полицейские в ходе погони задержали подозреваемого в угоне. В дежурную часть поступило сообщение, что с территории организации похищена "Нива". Хозяин машины на несколько минут зашел в кабинет, оставив ключи в машине. Этим воспользовался работник, у которого закончился алкоголь. Он посчитал, что ехать за спиртным будет быстрей, чем идти пешком. На задержание нарушителя были ориентированы все наружные наряды. Потерпевший указал направление, куда мог направиться угонщик. Через несколько минут машину заметили сотрудники ГИБДД и начали преследование. Заметив полицейских, похититель попытался скрыться. Полицейские оттеснили нарушителя к обочине, что позволило предотвратить ДТП на оживленной дороге. 25-летний угонщик был пьян. У него никогда не было водительских прав. К допросу удалось приступить в отделе полиции после того, как закончилось алкогольное воздействие. Злоумышленник полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый отбывает административное наказание за езду в нетрезвом виде, также ему предстоит уплатить крупный штраф за вождение без прав - сообщили в УМВД.