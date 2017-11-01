Жители посёлка в Железногорском районе полгода работают бесплатно

В поселке Магнитный Железногорского района сотрудники очистных сооружений и водоснабжения де-юре уволены с мая, де-факто продолжают работать без зарплаты - пишет " Эхо недели ". Когда из поселка ушла УК «Коммунальная служба», всех без исключения работников уволили. Бывший глава Магнитного просил их продолжить работу, пока не найдется другая компания, которая оформит всех на работу и оплатит труд. УК нашлась, потом к ней примкнула еще одна - из Глушково, дает сейчас тепло и горячую воду Магнитному. На котельную штат набран и оформлен, набрали дворников и слесарей - им всем платят зарплату. А работники очистных сооружений и водоснабжения питьевой водой до сих пор не оформлены, хотя работают посменно, днем и ночью.

Все жители поселка получили квитанции на услуги ЖКХ, куда включены водоотведение и холодное водоснабжение с мая.

Организация ООО «Жилищник» из поселка Глушково, которая пришла на обслуживание котельной Магнитного, хранит молчание - никаких ее контактных данных нет даже в едином госреестре юрлиц. Однако, по сообщению издания, исполняющая обязанности главы поселка Наталья Виноходова заявила, что работников очистных и водопровода начали трудоустраивать. Их труд с мая по ноябрь обещают оплатить, но каким образом это будет обосновано юридически - пока неясно.