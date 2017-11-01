Суд обязал жительницу дома с рухнувшей стеной выплатить автовладельцам более полумиллиона рублей
Сегодня, 16:05
Ленинский районный суд вынес свой вердикт по иску владельцев двух автомобилей, на которые весной обрушилась кирпичная кладка дома на улице Павлова. Как сообщает «46ТВ», с хозяйки дома, у которого отвалилась часть стены, Любови Козинец, решено взыскать в счет погашения ущерба более 494 тысяч рублей, а также судебные расходы и расходы на проведение экспертизы. В общей сложности Козинец обязана выплатить более 572 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца. Адвокат ответчицы обещал этим заняться и доказать, что причиной происшествия стали внешние факторы, не зависящие от действий хозяйки дома. Резонанс делу добавляет тот факт, что хозяйка старого дома на Павлова – ветеран Великой Отечественной войны. Эту историю освещали федеральные каналы.
Ранее мы рассказывали: рухнувшую стену дома отделали сайдингом и утеплили.