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Суд обязал жительницу дома с рухнувшей стеной выплатить автовладельцам более полумиллиона рублей

Сегодня, 16:05
Суд обязал жительницу дома с рухнувшей стеной выплатить автовладельцам более полумиллиона рублей
Ленинский районный суд вынес свой вердикт по иску владельцев двух автомобилей, на которые весной обрушилась кирпичная кладка дома на улице Павлова. Как сообщает «46ТВ», с хозяйки дома, у которого отвалилась часть стены, Любови Козинец, решено взыскать в счет погашения ущерба более 494 тысяч рублей, а также судебные расходы и расходы на проведение экспертизы. В общей сложности Козинец обязана выплатить более 572 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца. Адвокат ответчицы обещал этим заняться и доказать, что причиной происшествия стали внешние факторы, не зависящие от действий хозяйки дома. Резонанс делу добавляет тот факт, что хозяйка старого дома на Павлова – ветеран Великой Отечественной войны. Эту историю освещали федеральные каналы. 
Ранее мы рассказывали: рухнувшую стену дома отделали сайдингом и утеплили. 

 

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