Инспекторы ГИБДД навестили пострадавшего в аварии мальчика

Сотрудники ГИБДД Октябрьского района посетили ребенка, попавшего в ДТП. Ученик второго класса пострадал в аварии около месяца назад. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения вручила мальчику подарки, билет в цирк и световозвращающие элементы. Стражи порядка проверили у ребенка знания ПДД, чтобы впредь он не стал жертвой дорожных происшествий. Теперь мальчик официально зачислен в помощники полицейских и будет проводить пропагандистскую работу по предупреждению аварий среди сверстников.