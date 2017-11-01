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Инспекторы ГИБДД навестили пострадавшего в аварии мальчика

Сегодня, 16:35
Инспекторы ГИБДД навестили пострадавшего в аварии мальчика
Сотрудники ГИБДД Октябрьского района посетили ребенка, попавшего в ДТП. Ученик второго класса пострадал в аварии около месяца назад. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения вручила мальчику подарки, билет в цирк и световозвращающие элементы. Стражи порядка проверили у ребенка знания ПДД, чтобы впредь он не стал жертвой дорожных происшествий. Теперь мальчик официально зачислен в помощники полицейских и будет проводить пропагандистскую работу по предупреждению аварий среди сверстников.

 

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