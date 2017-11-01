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Заплатить налоги необходимо до 1 декабря

Сегодня, 18:08
Заплатить налоги необходимо до 1 декабря
Налоги на имущество необходимо заплатить до 1 декабря. Чтобы каждый налогоплательщик успел решить возникающие у него вопросы, налоговые инспекции Курской области сейчас работают в особом режиме. Граждане могут проконсультироваться во вторник и четверг с 9 до 20 часов и в выходной день — каждую вторую и четвертую субботу месяца с 10 до 15 часов. По данным УФНС, большинство курян уже заплатило налоги. Более 312 миллионов рублей по земельному налогу и налогу на имущество перечислено в казну. Это суммы, которые пополнят бюджеты муниципальных образований. По транспортному налогу, перечисляемому в региональный бюджет, поступления составили около 444 миллионов рублей.

 

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