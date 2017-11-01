В январе откроют новые авиарейсы из Курска в Москву и Петербург

В 2018 году полеты из Курска в Москву и Санкт-Петербург будет выполнять компания «Саратовские авиалинии». Сейчас этим занимается «Руслайн». Новые прямые рейсы запустят с 8 января. Полеты будут выполняться на самолетах Ан-148 вместимостью 83 места в компоновке экономического класса. Полеты в Москву планируются ежедневно с понедельника по пятницу. Вылет из аэропорта Курска в 7.45, прибытие в «Домодедово» в 9.00. Время полета 1 час 10 минут. В пятницу планируется два вылета, дополнительный вечерний рейс будет отправляться в столицу в 22.20. Цена авиабилета от 2500 рублей. Авиарейсы из аэропорта Курска в Петербург будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылет из Курска в 16.50, прибытие в «Пулково» в 18.55. Время полета — 2 часа 5 минут. Цена — от 4500 рублей.



