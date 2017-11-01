Президент наградил орденом Дружбы курского тренера по фехтованию

В Кремле чествовали выдающихся людей страны. В их числе из рук Владимира Путина государственные награды получили тренеры наших фехтовальщиков: главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов и прославленный наставник Ильдар Мавлютов из Курской области, воспитавший целую плеяду спортсменов. Основатель школы рапиры в Курчатове, тренер сборной России по фехтованию на рапирах, личный тренер олимпийской чемпионки, 4-кратной чемпионки мира Инны Дериглазовой, Ильдар Мавлютов награжден орденом Дружбы.



