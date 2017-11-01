поиск по сайту
 

Президент наградил орденом Дружбы курского тренера по фехтованию

Сегодня, 19:11
Президент наградил орденом Дружбы курского тренера по фехтованию
В Кремле чествовали выдающихся людей страны. В их числе из рук Владимира Путина государственные награды получили тренеры наших фехтовальщиков: главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов и прославленный наставник Ильдар Мавлютов из Курской области, воспитавший целую плеяду спортсменов. Основатель школы рапиры в Курчатове, тренер сборной России по фехтованию на рапирах, личный тренер олимпийской чемпионки, 4-кратной чемпионки мира Инны Дериглазовой, Ильдар Мавлютов награжден орденом Дружбы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама