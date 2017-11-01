Тренеру курского "Авангарда" написал письмо поклонник из Китая

Курский «Авангард» пришло заказное письмо из Китая, чего раньше никогда не было. Когда руководство клуба вскрыло конверт оказалось, что послание адресовано старшему тренеру команды Игорю Чугайнову, в прошлом известному футболисту московского «Локомотива», национальной и олимпийской сборных России. Текст был на английском языке. Когда его перевели, выяснилось, что отправитель письма — мистер Янгтао – большой поклонник Игоря Валерьевича. Он смотрел матчи с его участием много лет назад и до сих пор продолжает следить за тренерской карьерой специалиста.

Мистер Янгтао пожелал профессиональных успехов лично Чугайнову, а также футбольному клубу «Авангард». Единственной просьбой поклонника из Китая было получить фотографию с автографом пятикратного обладателя Кубка России, Игорь Валерьевич с радостью выполнил пожелание.



