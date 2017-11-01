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Тренеру курского "Авангарда" написал письмо поклонник из Китая

Сегодня, 11:43
Тренеру курского
Курский «Авангард» пришло заказное письмо из Китая, чего раньше никогда не было. Когда руководство клуба вскрыло конверт оказалось, что послание адресовано старшему тренеру команды Игорю Чугайнову, в прошлом известному футболисту московского «Локомотива», национальной и олимпийской сборных России. Текст был на английском языке. Когда его перевели, выяснилось, что отправитель письма — мистер Янгтао – большой поклонник Игоря Валерьевича. Он смотрел матчи с его участием много лет назад и до сих пор продолжает следить за тренерской карьерой специалиста.
Мистер Янгтао пожелал профессиональных успехов лично Чугайнову, а также футбольному клубу «Авангард». Единственной просьбой поклонника из Китая было получить фотографию с автографом пятикратного обладателя Кубка России, Игорь Валерьевич с радостью выполнил пожелание.

 

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