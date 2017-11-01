Курян просят сообщать о нетрезвых водителях в ГИБДД

В предстоящие выходные в Курске и области Госавтоинспекция будет выявлять нетрезвых водителей. Напомним: за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части отдельного батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.



