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17-летний курянин угнал две машины, одну из них починил и продал

Сегодня, 14:19
17-летний курянин угнал две машины, одну из них починил и продал
Полиция завела уголовное дело по факту хищения автомобиля с улицы Театральная Курска. Выяснилось, что студент случайно оставил открытой свою «восьмёрку», которой уже 30 лет. Этим воспользовался 17-летний житель Курского района. Он сумел без ключей завести двигатель и уехать. Полицейские выяснили: это преступление было совершено не случайно – фигуранту понадобился двигатель для другой машины. ВАЗ 99-й модели он ранее угнал в Золотухинском районе, но машина нуждалась в ремонте мотора. В одиночку подросток сумел переустановить двигатель из одной машины в другую, получившийся гибрид продал знакомой женщине. Машину-донора бросил в одной из деревень. Автослесарные навыки подозреваемого оценили сотрудники полиции, изымавшие краденую технику. Изъятое имущество вернут владельцам. За хищения автомобилей ранее не судимый юный автомеханик будет привлечён к уголовной ответственности - сообщили в УМВД.

 

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