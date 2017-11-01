Курскэнерго продолжает снижать дебиторскую задолженность

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает претензионно-исковую работу, направленную на снижение дебиторской задолженности.

С января по октябрь энергетиками в суды различных инстанций были направлены 62 исковых заявления о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии с предъявлением штрафных санкций на общую сумму 312,528 млн рублей. Судами удовлетворено 13 исков на сумму 29,694 млн рублей. Более 166 млн рублей получено с должников в досудебном порядке. Еще 10 исполнительных листов на сумму более 29 млн рублей (основной долг, проценты) находятся у судебных приставов для принудительного исполнения.

По состоянию на 1 ноября 2017 года объем просроченной дебиторской задолженности Курскэнерго за услуги по передачи электроэнергию составляет 623,6 млн рублей. Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» намерен последовательно добиваться от контрагентов полного выполнения всех договорных обязательств, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством правовые инструменты.



