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Курскэнерго продолжает снижать дебиторскую задолженность

Сегодня, 16:51
Курскэнерго продолжает снижать дебиторскую задолженность
Филиал ПАО «МРСК Центра» –  «Курскэнерго» продолжает  претензионно-исковую работу, направленную на снижение дебиторской задолженности.  
 С января по октябрь энергетиками в суды различных инстанций были направлены 62 исковых заявления о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии с предъявлением штрафных санкций на общую сумму 312,528 млн рублей.  Судами удовлетворено 13 исков на сумму 29,694 млн рублей. Более 166 млн рублей получено с должников в досудебном порядке. Еще 10 исполнительных листов на сумму более 29 млн рублей (основной долг, проценты) находятся у судебных приставов для принудительного исполнения.
По состоянию на 1 ноября 2017 года объем просроченной дебиторской задолженности Курскэнерго за услуги по передачи электроэнергию составляет 623,6 млн рублей. Филиал ПАО «МРСК Центра»   – «Курскэнерго» намерен последовательно добиваться от контрагентов полного выполнения всех договорных обязательств, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством правовые инструменты. 

 

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