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За день курские приставы арестовали на дорогах 15 автомобилей

Сегодня, 16:59
За день курские приставы арестовали на дорогах 15 автомобилей
Судебные приставы провели очередной рейд с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы, совместными усилиями они ловили на курских дорогах водителей – должников. Помогал им комплекс «Крис - П». Он позволяет выявлять по базе данных приставов в транспортном потоке в автоматическом режиме машины, владельцы которых имеют непогашенные задолженности. Когда таковых выявляли, то предлагали погасить долги на месте. В противном случае применялись меры принудительного взыскания. Так, приставы произвели 18 арестов, в том числе 15 автомобилей. Удалось взыскать 321 тысячу рублей.

 

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