Промсвязьбанк удостоен высокой награды

Всемирно известно финансовый холдинг JP Morgan Chase Bank оценивает качество работы Промсвязьбанка в части организации международных расчетов как высокое и уникальное. Как информирует издание «Цензуры.Нет», банк братьев Ананьевых за достижения в этой области вновь удостоился престижной награды.

Промсвязьбанк вновь удостоен престижной награды, на этот раз – за высокое качество международных переводов в долларах США, осуществленных в течение 2016 года (2017 Elite Quality Recognition Award U.S. Dollar Clearing MT103). Столь высокая оценка международного финансового сообщества подтверждается рядом показателей. В частности, процентом автоматической обработки (STP*), который у Промсвязьбанка по итогам прошедшего года составил ни много, ни мало 99,52%.

Полученная награда для Промсвязьбанка – своеобразное подтверждение высокой квалификации в области организации работы в части обработки международных платежей. Лидерство здесь кредитная организация уверенно держит с 2008 года.