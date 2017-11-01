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Специалисты Курскэнерго познакомили студентов с профессией энергетика

Сегодня, 17:01
Специалисты Курскэнерго познакомили студентов с профессией энергетика
Филиал ПАО «МРСК Центра» –  «Курскэнерго» в рамках  соглашений о сотрудничестве с профильными учебными заведениями региона проводит масштабную профориентационную работу со студентами.  Специалисты предприятия проводят для них экскурсии на объекты филиала, знакомят с историей и сегодняшним днем курской энергетики. 

На минувшей неделе более 100  студентов Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова (Курская ГСХА) и Курского железнодорожного техникума – филиала МИИТ побывали в Музее истории энергетики Курской области и в Центре управления сетями  (ЦУС) Курскэнерго. 

В Музее  гостям  рассказали об истории становления курской энергосистемы, ее руководителях и заслуженных работниках, продемонстрировали с помощью интерактивной карты поэтапную электрификацию населенных пунктов Курской области. В Центре управления сетями студенты увидели, как организовано управление электросетевым комплексом региона, познакомились с современным оборудованием, с помощью которого оперативный персонал в режиме реального времени отлеживает работу энергообъектов и получает данные, необходимые для быстрого принятия решений в нештатных ситуациях.  

Участники экскурсии поблагодарили энергетиков за полезную и  насыщенную встречу. «Для студентов такие экскурсии очень важны. Ни помогают им узнать специфику работы энергетиков и сделать осознанный выбор профессии, –  отметила преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Курской ГСХА Елена Мезенцева. 

До конца года энергетики проведут для учащихся профильных высших и средних специальных учебных заведений области еще шесть экскурсий.

 

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