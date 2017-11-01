Специалисты Курскэнерго познакомили студентов с профессией энергетика

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в рамках соглашений о сотрудничестве с профильными учебными заведениями региона проводит масштабную профориентационную работу со студентами. Специалисты предприятия проводят для них экскурсии на объекты филиала, знакомят с историей и сегодняшним днем курской энергетики.





На минувшей неделе более 100 студентов Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова (Курская ГСХА) и Курского железнодорожного техникума – филиала МИИТ побывали в Музее истории энергетики Курской области и в Центре управления сетями (ЦУС) Курскэнерго.





В Музее гостям рассказали об истории становления курской энергосистемы, ее руководителях и заслуженных работниках, продемонстрировали с помощью интерактивной карты поэтапную электрификацию населенных пунктов Курской области. В Центре управления сетями студенты увидели, как организовано управление электросетевым комплексом региона, познакомились с современным оборудованием, с помощью которого оперативный персонал в режиме реального времени отлеживает работу энергообъектов и получает данные, необходимые для быстрого принятия решений в нештатных ситуациях.





Участники экскурсии поблагодарили энергетиков за полезную и насыщенную встречу. «Для студентов такие экскурсии очень важны. Ни помогают им узнать специфику работы энергетиков и сделать осознанный выбор профессии, – отметила преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Курской ГСХА Елена Мезенцева.





До конца года энергетики проведут для учащихся профильных высших и средних специальных учебных заведений области еще шесть экскурсий.