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Куряне своим детям дают имена Золушка, Лукерья, Добрыня и Гореслав

Сегодня, 17:11
Куряне своим детям дают имена Золушка, Лукерья, Добрыня и Гореслав
Представители комитета ЗАГС Курской области рассказали, как сейчас родители называют своих детей. Самыми популярными мужскими именами остаются Артём, Иван, Дмитрий, Александр, Максим, Михаил, у девочек - Анастасия, Дарья, Мария, Виктория, Анна, Полина, София. В ЗАГСах отмечают: вернулась былая популярность к женским именам Аксинья, Арина, Василина, Варвара, Евдокия, Елизавета, Екатерина, Марьяна. Также куряне вспомнили про старинные мужские имена Архип, Даниил, Егор, Илья, Лука, Матвей, Феодор. Есть и экстравагантные имена: Елисей, Лукерья, Асия, Мия, Настасья, Золушка, Ратмир, Добрыня, Гореслав, Эммануил.

 

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