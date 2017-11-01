Куряне своим детям дают имена Золушка, Лукерья, Добрыня и Гореслав

Представители комитета ЗАГС Курской области рассказали, как сейчас родители называют своих детей. Самыми популярными мужскими именами остаются Артём, Иван, Дмитрий, Александр, Максим, Михаил, у девочек - Анастасия, Дарья, Мария, Виктория, Анна, Полина, София. В ЗАГСах отмечают: вернулась былая популярность к женским именам Аксинья, Арина, Василина, Варвара, Евдокия, Елизавета, Екатерина, Марьяна. Также куряне вспомнили про старинные мужские имена Архип, Даниил, Егор, Илья, Лука, Матвей, Феодор. Есть и экстравагантные имена: Елисей, Лукерья, Асия, Мия, Настасья, Золушка, Ратмир, Добрыня, Гореслав, Эммануил.



