В Курске специально для школьников открыли автобусный маршрут

Жители проспекта Клыкова, где пока нет школы, неоднократно обращались в мэрию с просьбой открыть специальный маршрут для детей, которым приходится пешком добираться в школы микрорайона КЗТЗ. Как сообщила директор городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко, пожелания курян были услышаны. Для перевозки школьников с проспекта Клыкова в школы, расположенные по улицам Конорева, Малышева, Заводская открыт новый маршрут № 225 «п. Березовая роща – пр-т Клыкова – ул. Малышева (к/т «Ассоль)». В целях сокращения интервала и доставки детей в школы с сентября на этом маршруте с 7 до 8.30 утра введены укороченные рейсы — от остановки «М/р-н «Родники» до ул. Малышева через ул. Конорева.