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В Курске создадут школу юных инженеров «ИнженериУм»

Сегодня, 08:01
В Курске создадут школу юных инженеров «ИнженериУм»
60-й школе Курска, что на проспекте Победы, исполнился год. По информации регионального комитета образования и науки, с 1 сентября здесь учатся 980 детей. Образовательное учреждение укомплектовано современной техникой: в 11 мобильных классах на каждой парте компьютер с наушниками, имеется 21 цифровая лаборатория, лаборатория 3D-моделирования и прототипирования, лингафонный и профильный инженерно-технологический класс. Кроме этого, скоро здесь начнет работу Школа юных инженеров «ИнженериУм». Специалисты ЮЗГУ, учителя и работники промышленных предприятий будут проводить занятия с учениками не только на уроках технологии, но и в вузе и на промышленных предприятиях.

 

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