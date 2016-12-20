В Курске создадут школу юных инженеров «ИнженериУм»

60-й школе Курска, что на проспекте Победы, исполнился год. По информации регионального комитета образования и науки, с 1 сентября здесь учатся 980 детей. Образовательное учреждение укомплектовано современной техникой: в 11 мобильных классах на каждой парте компьютер с наушниками, имеется 21 цифровая лаборатория, лаборатория 3D-моделирования и прототипирования, лингафонный и профильный инженерно-технологический класс. Кроме этого, скоро здесь начнет работу Школа юных инженеров «ИнженериУм». Специалисты ЮЗГУ, учителя и работники промышленных предприятий будут проводить занятия с учениками не только на уроках технологии, но и в вузе и на промышленных предприятиях.