В Промсвязьбанке стал доступен мультивалютный депозит

Приём денежных средств на приходно-расходный вклад «Мультивалютная корзина» снова стал доступен в Промсвязьбанке, сообщает издание «Цензуры.Нет». Согласно условиям программы, клиенты могут размещать денежные средства на вкладах одновременно в рублях, долларах США и евро.

Максимальная ставка для «Мультивалютной корзины» будет составлять 7,3% в рублях, до 1,5% в долларах и 0,55% в евро. Однако Промсвязьбанк предоставляет ещё одно преимущество – при открытии вклада в интернет-банке, клиент получит до +0,25% к ставке.

Срок вклада может быть 184 или 397 дней. Для открытии «Мультивалютной корзины» необходима минимальная сумма 50000 в рублях, 300 долларов США или евро. При условии сохранения неснижаемого остатка, который может составлять всего 10 рублей, долларов или евро, возможно проводить расходные операции. Предложение относится к совершению конверсионных операций между счетами одного вклада. Продлевать подобный вклад можно до трёх раз.

Директор по депозитным и расчётным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина заявила, что на решение возобновления мультивалютных вкладов повлиял большой спрос, активность в предновогодние праздники и сокращение разницы с биржевым курсом. Она отметила, что Промсвязьбанк даёт возможность своим клиентам самостоятельно выбирать наиболее удобный способ размещения денежных средств. Детали на сайте.