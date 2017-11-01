Курский «Авангард» завершил год на 14 месте в ФНЛ

Сегодня «Авангард» сыграл заключительный в этом году матч Футбольной национальной лиги. На "Трудовых резервах" куряне принимали подмосковные «Химки». Несмотря на множество обоюдных атак и ударов, команды в этой игре выявить сильнейшего не смогли – результатом стала нулевая ничья. Победить дома «Авангард» не может уже с 6 сентября. Такой результат не может не огорчать, уверен главный тренер курской команды Хасанби Биджиев.

Хасанби Биджиев: «Конечно, мы полностью контролировали игру как в первом, так и во втором тайме. Создали уйму моментов, хороших моментов, практически стопроцентных моментов. В каких-то эпизодах блестяще играл вратарь «Химок», в каких-то эпизодах нам, может быть, точности не хватило. И отсюда, конечно, недовольство результатом, который есть. Мы обязаны реализовывать. Столько моментов создать и не забить ни одного мяча. Тут фактически игра шла до одного гола. Забей мы мяч – уже была бы ситуация другая. Ребят хочу поблагодарить за тот матч, который они провели. Очень хотели победить, хотели порадовать болельщиков. В целом, считаю, что матч по качеству и по содержанию был достаточно хороший с нашей стороны. Но опять-таки проблема – хромает реализация. Где-то не хватает твёрдой воли, а где-то не хватает мастерства».

Подводя итог матчу, Хасанби Эдуардович подытожил и результаты, которых удалось достичь.

Хасанби Биджиев: «Какое-то время нам потребовалось, чтобы нащупать общие связи, выбрать оптимальный вариант как в оборонительных действиях, так и в атакующих. Конечно, на это потребовалось определённое время. Но хочу сказать, что по качеству последних матчей, начиная, может быть, с «Тамбова» и до «Тамбова», в принципе, уже видно, что какие-то взаимосвязи уже образовались и потенциал у команды очень хороший. Конечно, есть шероховатости, есть недоработки, которые нам бы хотелось устранить. Хотелось бы игру в оборонительных действиях ещё больше улучшить, то же самое и в атакующих действиях. Если сказать по результату, то по Кубку России мы с задачей справились, прошли в следующую стадию – в ¼ финала Кубка, это уже хорошее достижение. Что касается ситуации в чемпионате, то конечно, я считаю, что глупо отрицать, мы не дорабатываем, и мы должны быть выше того места, на котором мы сейчас находимся. Здесь нужно приложить в межсезонье максимум усилий, чтобы продолжать двигаться дальше по турнирной таблице».

В частности, в межсезонье «Авангард» может усилиться несколькими новичками. После 25 туров куряне расположились на 14-й строчке турнирной таблице. Теперь команда уходит в отпуск, из которого вернётся предположительно 8 января. А свой первый матч после зимнего перерыва сыграют 28 февраля в Перми. Это будет встреча четвертьфинала Кубка России. Соперник давно известен – «Амкар», клуб, выступающий в Премьер-лиге.



