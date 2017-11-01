Курское «Динамо» одержало очередную разгромную победу

Баскетболистки курского «Динамо» одержали очередную разгромную победу, седьмую по чёту. На сей раз повержен московский МБА. Встреча Премьер-лиги состоялась в воскресенье на паркете СКК и завершилась со счётом 83:59 в пользу курянок. В первой четверть «бело-голубые» повели +13, а в последующих отрезках с легкостью продолжили набирать очки. В составе победительниц дабл-дабл (19 очков и 10 подборов) оформила Мария Вадеева, 15 баллов принесла команде Эпифания Принц, 11 на счету Анастасии Логуновой. А вот следующая игра для курской команды будет непростой, считает главный тренер «Динамо» Лукас Мондело.

Лукас Мондело: «Сегодня мы поставили цели: как всегда, выиграть, но в первую очередь, подготовить команду к Кубку России. И, по-моему, все цели мы достигли. Кроме того, через три дня нам предстоит играть с «Галатасараем». Нужно отдохнуть и восстановить силы. Это очень серьёзный соперник, у них много игроков, которые забрасывают много очков. Я считаю, что это очень опасная команда, поэтому нам надо поработать с защитой».

Встреча Евролиги с турецким «Галатасараем» пройдёт в среду, 29 ноября. Начало в 7 вечера. А в следующем матче чемпионата России «Динамо» 3 декабря на выезде сыграет с одноклубницами из Москвы.



