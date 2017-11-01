Промсвязьбанк осуществил мечту россиян взять кредит в банкомате

Промсвязьбанк стал одним из первых российских банков, предложившим гражданам уникальную возможность получения кредита через банкомат.

Для этого, по данным издания «Цензуры.Нет», необходимо всего два условия: быть клиентом банка ПСБ и держателем его банковской карты.

В любом банкомате сети Промсвязьбанка братьев Ананьевых после введения пин-кода на экране терминала появится индивидуальный баннер с персональным кредитным предложением. Такие предложения у всех клиентов разные и формируются с учетом вашей потребительской активности.

Стоит отметить, что такое же предложение будет значиться и в личном кабинете в разделе "Кредиты".

Активируя услугу получения кредита, держатель карты должен выбрать подходящее для себя условие выдачи денежных средств и их зачисления. Клиенты ПСБ могут перевести кредитные средства себе на карту или же оставить их на текущем счету. Как правило, деньги зачисляются на счет клиента в течение двух часов.

По словам директора по карточным технологиям Промсвязьбанка Александра Петрова, география применения этого нововведения с каждым днем расширяется. Пока эта услуга повсеместно доступна в терминалах Москвы. В будущем услуга доступного кредита по системе "здесь и сейчас" будет распространена на всей территории России. Специалисты банка хотели разработать и разработали такой банковский продукт, который позволит удовлетворить покупательские запросы наших граждан непосредственно в магазине.

По мнению экспертов, возможность взять любую сумму на собственные нужды в любом банкомате сети ПСБ упраздняет ряд бюрократических процедур, которые приходилось проводить в присутствии запрашивателя кредита. Банк взял на себя все обязательства по заполнению анкет, замен предложив удобный интерфейс.