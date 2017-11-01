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Клиенты Сбербанка оплатили налоги через смартфоны почти на 10 млрд рублей

Сегодня, 11:01
Клиенты Сбербанка оплатили налоги через смартфоны почти на 10 млрд рублей
В 2017 году клиенты Сбербанка оплатили налоги на 9,8 млрд рублей с помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн - это более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Начиная с августа, когда стала доступна возможность оплаты с помощью штрих-кода, почти половину налоговых платежей в мобильном приложении клиенты осуществляют с помощью этой технологии. 
В этом году Сбербанк запустил обновленное приложение «Сбербанк Онлайн» для Android и iPhone с возможностью оплаты налогов по штрих-кодам. 
- До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2016 год осталось всего несколько дней. Мы напоминаем нашим клиентам, как это можно сделать проще всего. Для проведения платежа достаточно достать из кармана телефон и отсканировать штрих-код на квитанции с помощью нашего мобильного приложения - не нужно ходить в отделение или искать устройство самообслуживания. Мы отмечаем значительный интерес к новой технологии - каждый второй налоговый платеж наши клиенты проводят в мобильном приложении Сбербанк Онлайн с помощью штрих-кода, - рассказал директор Дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Игорь Мамонтов. 
Согласно Налоговому кодексу, до 1 декабря 2017 года граждане должны уплатить транспортный, имущественный и земельный налоги за 2016 год.
Напомним, что настоящее время более 975 тысяч клиентов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк пользуются мобильным приложением «Сбербанк Онлайн». 

 

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