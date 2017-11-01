Одна из причин ситуации с освещением в Курске – управленческая, считает политолог

В отношении комитета ЖКХ Курска по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Должностных лиц подозревают в превышении полномочий. Займётся делом второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Курской области. Как установила прокуратура, в 2013-м коммунальщики заключили контракт с компанией «АйТи. Энергофинанс» на оказание услуг по модернизации наружного освещения. Власти хотели сэкономить электроэнергию. Договор заключили без инвентаризации оборудования и обязательного категорирования дорожной сети. Неверно рассчитали и потребление электроэнергии. Исследование показало: уровень освещенности ни на одном участке дороги не отвечает нормам. Кроме того, стороны заключили соглашение, по которому количество подлежащих замене светильников и суммарная мощность оборудования увеличивались почти в 1,5 раза. В результате из городской казны фирма получила более 250 млн. руб., что нанесло бюджету значительный ущерб. По требованию прокуратуры мэрия Курска с февраля приостановила контракт, деньги по нему не выплачиваются. Также до 24 ноября власти пообещали пригласить учёных, которые проведут экспертизу качества уличного освещения. Правда, о ее результатах пока не сообщается. Учёных опередили общественные активисты. Их проверка показала, что уровень освещённости существенно ниже нормативов.

У сложившейся ситуации есть две причины – рассказал доктор политических наук Владимир Слатинов: «Проблема здесь, в общем-то, банальна. У города есть очень серьёзные проблемы с бюджетом. Совсем недавно был принят очередной бюджет на следующий год. И мы видим, что бюджет фактически стагнирует, не хватает собственных доходов. У области тоже бюджет не резиновый, и кроме того, область достаточно чётко определяет приоритеты в плане обеспечения структуры, прежде всего, районов. Область даёт понять городу, что он должен сам учиться зарабатывать и более эффективно использовать имущество, решать собственные бюджетные проблемы. То есть ощущение, что существенное падение качества освещения – это, прежде всего, недостаток финансовых средств. Но есть ещё и параллельно вторая история. Она теперь такая управленческая, перерастающая в уголовную. Речь идёт о том, что сама эта проблема администрируется неэффективно. По всей видимости, причины резкого падения освещения кроются в том, что, пусть это установит следствие и суд, нельзя исключать, что здесь существовали определённые злоупотребления. И начало нового срока для мэра прежнего, но вновь избранного, в общем, мягко говоря, не очень приятная вещь. Теперь необходимо объясняться не только с гражданами по поводу того, почему на некоторых городских улицах люди постоянно спотыкаются, есть риск переломать ноги или попасть под машину. Теперь ещё придётся и с правоохранительными структурами. И в целом это создаёт негативный образ на старте нового срока. Всё-таки городскому руководству следует более чётко расставлять приоритеты и реагировать сейчас на те проблемы, которые обозначают граждане в своих обращениях. Речь идёт не только об освещении. Мы все видим, что за последние годы существенно упало качество дорог в городе, мы видим чудовищные срывы сроков реализации программы «Городская среда», которая была одной из главных тем предвыборной кампании «Единой России», а объяснения городских властей крайне невнятны. То есть мы видим наличие не только финансовых проблем, но и очень серьёзное, умножающееся количество управленческих проблем, с которыми руководству переизбранному придётся сейчас более активно справляться».



