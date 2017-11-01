Спасатели будут следить за любимыми местами рыбаков

Зимой на контроле курских спасателей будут 10 мест массового выхода людей на лед и подледного лова рыбы. Они расположены в Курске, Льгове, Рыльске, Суджанском и Железногорском районах. Пока ледовых переправ и зимних дорог в регионе нет, их открытие не планируется. Установленный срок навигации на водных объектах завершится уже 30 ноября. Всего же этой зимой за безопасностью на водоемах будут следить порядка 1300 человек, более 200 единиц техники и 25 единиц плавсредств.



